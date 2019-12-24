До Києва повернеться зима: з'явився прогноз погоди до кінця тижня

У Києві з 25 і до 28 грудня погода поступово змінюватиметься на більш зимову. До кінця тижня температура знизиться, а замість дощів випаде мокрий сніг.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер здебільшого буде в межах 3-8 м/с.

Так, у середу вночі, 25 грудня, очікується +3…+5 градусів, а вдень – приблизно +5…+7. Цілу добу дощитиме. У четвер, 26 грудня, погода буде аналогічною.

До Києва повернеться зима

Уже в п’ятницю, 27 грудня, температура опуститься до +1…+3 градусів як вдень, так і вночі. Цілодобово падатиме дощ зі снігом. У суботу слід очікувати таких ж опадів, втім, стане холодніше: денна та нічна температура буде в межах -1…+1.

Прогноз погоди у Києві Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз у окремих частинах країни.

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