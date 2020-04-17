У Києво-Печерській лаврі від коронавірусу помер ще один монах

Кирило Лютий Життя столиці 22:31, 17.04.2020

У Києво-Печерській лаврі зафіксована третя смерть від коронавірусу: помер монах Никодим.

Як сказано на сторінці УПЦ (МП) в Facebook, він лише недавно прийшов в Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

При цьому в церкві повідомили, що ще шестеро ченців і послушників вилікувалися від COVID-19.

"Стан здоров'я задовільний, і з часом вони повернуться до виконання покладених на них послухів. В даний час вони відчувають себе набагато краще, немає високої температури", – сказано в заяві.

Їх поселили в спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду. За їхнім здоров'ям спостерігатимуть лікарі.

Києво-Печерська Лавра. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києво-Печерській лаврі, де заразилися десятки людей, померли архімандрит Нектарій і ієродиякон Наум.

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