У Києві з'являться інспектори парковок: як вони працюватимуть

З листопада у Києві штрафуватимуть порушників ПДР 137 інспекторів паркувального простору. Здебільшого вони перевірятимуть вулиці у центральній частині міста.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook Оксана Величко, фіксуватимуть порушників інспектори за допомогою планшета, а штраф виписуватимуть за електронним підписом.

"Інспектор рухатиметься з інтервалом в десять хвилин і робитиме фото з прив'язкою до нерухомості. За десять хвилин — повторна фіксація, для можливості накладання штрафу (оскільки лише перші десять хвилин безкоштовні)", — пояснила вона.

Сплатити штраф порушники зможуть через смс, паркомат, талон або за допомогою спеціальної програми.

Зазначається також, що співробітники КП "Київтранспарксервіс" не мають права брати оплати за паркомісце.

Як писав OBOZREVATEL, з 27 вересня в Україні набули чинності нові правила паркування. Зміни у законодавстві дозволили поліції евакуювати авто, а муніципальним інспекторам — накладати штрафи.