У Києві з'явився найвищий у Європі мурал: через портрет спалахнули дискусії

У Києві на стіні будинку житлового комплексу "Лебединий" поруч зі станцією метро "Харківська" з'явився мурал із матір'ю і немовлям – найвищий у Європі.

Його назвали "Материнство", повідомила на сторінці у Facebook компанія PastArt. Водночас користувачі мережі зазначили, що зображення повторює фотографію нібито дочки забудовника цього Ж/К. Багатьом киянам ідея не сподобалася.

За задумом художників, стінопис на 25-поверховому будинку уособлює "стійкі сімейні цінності". На створення муралу пішло 24 дні й понад 340 літрів фарби та лаку.

Прикметно, що фото профілю Facebook-сторінки користувачки Юлії Руденко збігається з картиною на 25-поверхівці. Також у мережі поширили скриншот повідомлення цієї користувачки, де жінка хвалиться муралом.

Додамо, що замовниками будівництва комплексу "Лебединий" є ТОВ "Ніка ЛТД" та ТОВ "КОЗАК". Серед власників останнього вказаний підприємець Андрій Руденко.

Новий мурал викликав неоднозначну реакцію серед користувачів мережі. Деякі вважають, що сумну архітектуру намагаються закрити "яскравою колірною плямою". Деякі критикували його через прототип в особі родички забудовника, інші не бачать у цьому нічого поганого.

"Виявляється, це дике немовля тупо кошмарить мешканців будинку навпроти, підглядаючи в їхню найбільшу і найбільш відвідувану кімнату", – зазначила користувачка Єлизавета Фещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові на вул. Замковій знищили мурал на честь загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк.