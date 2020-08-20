У Києві з'явиться найвищий прапор України. Фото підготовки

У Києві 20 серпня встановили найвищий, головний флагшток України.

Про це повідомила пресслужба Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook. Заступник голови КМДА Вячеслав Непоп разом з директором депаратаменту Сергієм Мартинчуком проінспектували, як виглядає споруда (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні радий повідомити вам, що проєкт зі встановлення найвищого флагштоку в Україні, який реалізовувався міським головою Віталієм Кличком, – реалізовано. Впевнений, що український флагшток займе почесне місце серед найвищих флагштоків світу", – сказав Мартинчук.

У Києві 20 серпня встановили найвищий, головний флагшток України Facebook/Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА

Так, висота споруди сягає майже 90 метрів. Вона має дев'ять металевих опор. А от розмір синьо-жовтого стягу складає 16 на 24 метра.

У Києві на найвищому флагштоці з'явиться головний прапор України Facebook/Телеканал Київ

У Києві встановили найвищий флагшток України Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко 17 серпня, навідався на будмайданчик, де почали встановлювати флагшток для найвищого і головного прапора України, та показав процес на відео.