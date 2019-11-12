Київська міська рада дала назви кільком новим вулицям столиці України, а також затвердила перейменування.

За відповідне рішення на засіданні сесії 12 листопада проголосували 63 і 73 депутати Київради відповідно.

Так, вулицю Проєктну у Шевченківському районі перейменували на честь загиблої учасниці АТО Аміни Окуєвої, а вулицю Панельну у Дніпровському районі – на честь загиблого у серпні 2014 року на Донбасі бійця батальйону "Айдар" Андрія Аболмасова.

У Києві з'явилися вулиці загиблих учасників війни на Донбасі УНІАН

Крім того, було присвоєно назву трьом новим вулицям у Дарницькому районі. Вони носитимуть імена Андрія Кизила, Мілени Рудницької та Петра Радзіня. Також назви на честь Пилипа Коновала і Кирила Гвоздики отримали дві вулиці у Голосіївському та Солом'янському районах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України перейменувала місто Переяслав-Хмельницький (Київська область) на Переяслав.

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