У Києві "зупинилося" метро: на станціях – кілометрові черги. Фото

У вівторок, 8 вересня, в київському метро перестали працювати відразу кілька способів оплати за проїзд. У зв'язку з цим на станціях вишикувалися величезні черги.

Відповідні фото і відео опублікували кияни в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Через масштабний збій немає можливості оплатити проїзд за допомогою QR-коду, банківської картки і електронного квитка.

По гучномовцю людей закликали скористатися наземним видом транспорту або раніше придбаними талонами.

На деяких станціях через колапс пасажирів пустили в метро безкоштовно.

У Києві зупинилося метро. dtp.kiev.ua

Станом на 12:30 роботу системи оплати в столичному метро відновили в звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі метрополітену. Відзначається, що проблема виникла через зниження напруги в мережі.

Роботу транспорту відновили. Пресслужба київського метрополітену

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві аферисти вкрали з орендованої квартири меблів і техніки на суму понад пів мільйона гривень. Власникам приміщення банда залишила тільки стіни й унітаз.

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