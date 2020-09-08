У Києві "зупинилося" метро: на станціях – кілометрові черги. Фото

Через збій на станціях не було можливості оплатити проїзд за допомогою QR-коду, банківської карти чи електронного квитка
В результаті на станціях утворилися величезні черги за жетонами
Станом на 12:30 нормальну роботу метро відновлено
Метро в Києві. Колаж
У вівторок, 8 вересня, в київському метро перестали працювати відразу кілька способів оплати за проїзд. У зв'язку з цим на станціях вишикувалися величезні черги.
Відповідні фото і відео опублікували кияни в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Через масштабний збій немає можливості оплатити проїзд за допомогою QR-коду, банківської картки і електронного квитка.
По гучномовцю людей закликали скористатися наземним видом транспорту або раніше придбаними талонами.
На деяких станціях через колапс пасажирів пустили в метро безкоштовно.
У Києві зупинилося метро. dtp.kiev.ua
Станом на 12:30 роботу системи оплати в столичному метро відновили в звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі метрополітену. Відзначається, що проблема виникла через зниження напруги в мережі.
Роботу транспорту відновили. Пресслужба київського метрополітену
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві аферисти вкрали з орендованої квартири меблів і техніки на суму понад пів мільйона гривень. Власникам приміщення банда залишила тільки стіни й унітаз.
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