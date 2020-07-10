Мер Києва Віталій Кличко попередив, що через зростання кількості нових заражених на COVID-19 у місті можуть посилити карантин.

Про це він розповів у п'ятницю, 10 липня, на брифінгу, додавши, що в столиці за порушення карантину закрили чотири розважальні заклади.

Кличко розповів, що співробітники Держпродспоживслужби, представники поліції і муніципальної охорони перевірили близько 430 об'єктів, куди увійшли ресторани, торгові центри та магазини, столичні ринки.

"Тільки за останні кілька днів перевірили всього понад 430 об'єктів. Склали 107 протоколів. Тобто кожен четвертий заклад у місті порушує правила!.. Щодо перевірок нічних клубів. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Тому що вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушуючи правила, працювали після двадцять другої години", – повідомив він.

Мер підкреслив, що дозвіл працювати після 22:00 не стосується нічних клубів і розважальних закладів.

"Я не хочу нікого лякати. Але динаміка розповсюдження хвороби в нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 липня там було підтверджено 5990 випадків COVID-19, за минулу добу захворювання виявили ще в 118 жителів столиці.