У Києві зросла кількість заражених COVID-19: нові жертви
За минулу добу, 8 травня, кількість хворих COVID-19 зросла на 50 осіб, серед них – 12 медиків.
Від коронавірусу загинули двоє осіб, одужали – 7, повідомила пресслужба мера столиці Віталія Кличка.
Нові хворі:
21 жінка у віці від 34 до 76 років
26 чоловіків у віці від 17 до 79 років
1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років
Відзначається, що в лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Лабораторно підтверджені випадки у наступних районах:
Печерський +14
Шевченкiвський +1
Солом’янський +2
Дніпровський +4
Святошинський +2
Деснянський +11
Подільський +4
Голосіївський +1
Оболонський +6
Дарницький +5
Всього в Києві вже 1771 підтверджений випадок захворювання COVID-19, померло 34 особи. Ккоронавірус побороли 134 жителів столиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 травня в Києві планують ввести перший етап послаблень карантин а через COVID-19.