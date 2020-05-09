У Києві зросла кількість заражених COVID-19: нові жертви

За минулу добу, 8 травня, кількість хворих COVID-19 зросла на 50 осіб, серед них – 12 медиків.

Від коронавірусу загинули двоє осіб, одужали – 7, повідомила пресслужба мера столиці Віталія Кличка.

COVID-19 у Києві

Нові хворі:

21 жінка у віці від 34 до 76 років

26 чоловіків у віці від 17 до 79 років

1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років

Відзначається, що в лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Лабораторно підтверджені випадки у наступних районах:

Печерський +14

Шевченкiвський +1

Солом’янський +2

Дніпровський +4

Святошинський +2

Деснянський +11

Подільський +4

Голосіївський +1

Оболонський +6

Дарницький +5

Всього в Києві вже 1771 підтверджений випадок захворювання COVID-19, померло 34 особи. Ккоронавірус побороли 134 жителів столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 травня в Києві планують ввести перший етап послаблень карантин а через COVID-19.

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