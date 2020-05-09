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9 травня • оновлено в 11:38
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У Києві зросла кількість заражених COVID-19: нові жертви

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За минулу добу, 8 травня, кількість хворих COVID-19 зросла на 50 осіб, серед них – 12 медиків.

Від коронавірусу загинули двоє осіб, одужали – 7, повідомила пресслужба мера столиці Віталія Кличка.

COVID-19 у Києві

COVID-19 у Києві

Нові хворі:

  • 21 жінка у віці від 34 до 76 років

  • 26 чоловіків у віці від 17 до 79 років

  • 1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років

Відзначається, що в лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Лабораторно підтверджені випадки у наступних районах:

  • Печерський +14

  • Шевченкiвський +1

  • Солом’янський +2

  • Дніпровський +4

  • Святошинський +2

  • Деснянський +11

  • Подільський +4

  • Голосіївський +1

  • Оболонський +6

  • Дарницький +5

У Києві зросла кількість заражених COVID-19: нові жертви

Всього в Києві вже 1771 підтверджений випадок захворювання COVID-19, померло 34 особи. Ккоронавірус побороли 134 жителів столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 травня в Києві планують ввести перший етап послаблень карантин а через COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 710.

    Вилікувалися: 2909. Померли: 375.

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