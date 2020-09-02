У Києві зросла кількість госпіталізацій з COVID-19, багато у важкому стані

У Києві зросла кількість госпіталізацій з COVID-19.

У Києві за минулу добу, 1 вересня, в лікарні госпіталізували 75 пацієнтів з коронавірусом (COVID-19).

Всього в лікарнях столиці з діагнозом COVID-19 перебувають 788 осіб. Про це на брифінгу в середу, 2 вересня, повідомив глава Києва Віталій Кличко.

"Різко збільшилася кількість госпіталізованих. До лікарень столиці за минулу добу потрапили 75 пацієнтів! Загалом на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнта – у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 - під апаратами ШВЛ. Іще 100 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус", – сказав мер міста.

Кличко зазначив, що лікарні для пацієнтів з COVID-19 працюють в режимі інфекційних госпіталів. Загалом, вони заповнені майже на 54%.

Також Кличко додав, що зросла кількість хворих на пневмонію – 144 нових пацієнтів за добу, лікується – 1 128 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за добу в 2 рази зросла кількість хворих на COVID-19.

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