У Києві зняли обмеження швидкості: список вулиць

У понеділок, 1 квітня, в Києві на 17 вулицях дозволили їздити зі швидкістю до 80 км/год.
Відповідний список був затверджений на засіданні міської ради, повідомляється на сайті КМДА. Саме рішення було ухвалено ще в жовтні 2018 року.
Відзначається, що швидкість до 80 км/год – прийнятна тільки в період з 1 квітня по 1 листопада.
У Києві зняли обмеження швидкості
politeka.net
"Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна здатність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", – прокоментував секретар Київради Володимир Прокопов.
Зміни торкнулися таких вулиць:
просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до
вул. Чорнобильської);
Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину
з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського
проспекту);
вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови
проведення капітального ремонту проїзної частини);
Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);
просп. Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);
вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
Наддніпрянське шосе;
Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та
від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови
проведення капітального ремонт проїзної частини);
бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з'явився рейтинг найнебезпечніших вулиць, де за два минулі роки сталося найбільша кількість дорожніх аварій.
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