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/Життя столиці

У Києві зняли обмеження швидкості: список вулиць

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У понеділок, 1 квітня, в Києві на 17 вулицях дозволили їздити зі швидкістю до 80 км/год.

Відповідний список був затверджений на засіданні міської ради, повідомляється на сайті КМДА. Саме рішення було ухвалено ще в жовтні 2018 року.

Відзначається, що швидкість до 80 км/год – прийнятна тільки в період з 1 квітня по 1 листопада.

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У Києві зняли обмеження швидкості

У Києві зняли обмеження швидкості

politeka.net

"Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна здатність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", – прокоментував секретар Київради Володимир Прокопов.

Зміни торкнулися таких вулиць:

  • просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до

  • вул. Чорнобильської);

  • Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину

  • з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського

  • проспекту);

  • вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови

  • проведення капітального ремонту проїзної частини);

  • Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

  • просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);

  • просп. Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);

  • вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

  • Наддніпрянське шосе;

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

  • Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

  • просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та

  • від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови

  • проведення капітального ремонт проїзної частини);

  • бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

  • вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

  • просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з'явився рейтинг найнебезпечніших вулиць, де за два минулі роки сталося найбільша кількість дорожніх аварій.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
авто
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