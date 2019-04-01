У Києві зняли обмеження швидкості: список вулиць

У понеділок, 1 квітня, в Києві на 17 вулицях дозволили їздити зі швидкістю до 80 км/год.

Відповідний список був затверджений на засіданні міської ради, повідомляється на сайті КМДА. Саме рішення було ухвалено ще в жовтні 2018 року.

Відзначається, що швидкість до 80 км/год – прийнятна тільки в період з 1 квітня по 1 листопада.

У Києві зняли обмеження швидкості politeka.net

"Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна здатність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", – прокоментував секретар Київради Володимир Прокопов.

Зміни торкнулися таких вулиць:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до

вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину

з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського

проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови

проведення капітального ремонту проїзної частини);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);

просп. Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);

вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та

від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови

проведення капітального ремонт проїзної частини);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з'явився рейтинг найнебезпечніших вулиць, де за два минулі роки сталося найбільша кількість дорожніх аварій.

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