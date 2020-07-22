У Києві зняли на відео кілометрові черги по воду: що трапилося

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 15:12, 22.07.2020 Оновлено: 15:28, 22.07.2020

У Києві на Виноградарі 22 липня зняли на відео кілометрові черги людей по воду в бюветі.

Причиною стала аварія в каналізаційному колекторі 21 липня, яка спричинила вимкнення. Відповідний ролик опублікували на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 21 липня на перетині проспектів Порика та Правди трапилася аварійна ситуація в каналізаційному колекторі. Було тимчасово перекрито рух транспорту через ліквідацію наслідків НП.

Також без води залишились жителі багатьох будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus. Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів.

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