У Києві зняли на відео кілометрові черги по воду: що трапилося

У Києві на Виноградарі 22 липня зняли на відео кілометрові черги людей по воду в бюветі.

Причиною стала аварія в каналізаційному колекторі 21 липня, яка спричинила вимкнення. Відповідний ролик опублікували на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 21 липня на перетині проспектів Порика та Правди трапилася аварійна ситуація в каналізаційному колекторі. Було тимчасово перекрито рух транспорту через ліквідацію наслідків НП.

Також без води залишились жителі багатьох будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus. Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів.