У Києві знову зафіксували понад 300 нових заражених: свіжа статистика по COVID-19

За останню добу, 4 вересня, в Києві коронавірус виявили у 315 осіб, серед них 7 медиків. Днем раніше в столиці зареєстрували 319 нових випадків. Всього в столиці захворіли – 14 792.

Як повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, четверо кияно померло від хвороби. А всього вірус забрав життя 234 осіб.

Нові випадки зараження:

163 жінки віком від 22 до 89 років

132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв

9 дівчаток від 1 до 15 років та 11 хлопчиків від 4 років до 17

Відзначається, що до лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 97 людей. Всього коронавірус подолали 4713 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57. У Дарницькому – 55. Та в Оболонському районі – 39 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 вересня COVID-19 в Україні та світі заразилися майже 26,8 млн осіб.