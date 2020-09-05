У Києві знову зафіксували понад 300 нових заражених: свіжа статистика по COVID-19
За останню добу, 4 вересня, в Києві коронавірус виявили у 315 осіб, серед них 7 медиків. Днем раніше в столиці зареєстрували 319 нових випадків. Всього в столиці захворіли – 14 792.
Як повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, четверо кияно померло від хвороби. А всього вірус забрав життя 234 осіб.
Нові випадки зараження:
163 жінки віком від 22 до 89 років
132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв
9 дівчаток від 1 до 15 років та 11 хлопчиків від 4 років до 17
Відзначається, що до лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 97 людей. Всього коронавірус подолали 4713 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57. У Дарницькому – 55. Та в Оболонському районі – 39 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 вересня COVID-19 в Україні та світі заразилися майже 26,8 млн осіб.