У Києві знову послабили карантин: що дозволили і які ризики

У Києві у рамках послаблення карантину дозволять роботу цілої низки громадських закладів. Водночас, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, то місто буде змушене повернутися до жорстких обмежувальних заходів.

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Про це під час щоденного брифінгу повідомив мер української столиці Віталій Кличко та закликав людей максимально дбати про свою безпеку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, відтепер у Києві дозволено:

відновлення роботи ресторанів та кафе (без дитячих кімнат);

басейнів (для індивідуальних тренувань);

кінотеатрів та театрів (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними);

проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб.

За словами Кличка, комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Однак місто контролюватиме дотримання усіх правил безпеки.

"Підкреслю: в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень. І це не страшилка. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та в публічних місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", – звернувся мер до киян.

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