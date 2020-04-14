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14 квітня • оновлено в 17:01
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У Києві знову посилять карантинні заходи: коли та що запровадять

4.6т
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На постах, виставлених на в'їздах до Києва, через поширення коронавірусу COVID-19 з 16 до 20 квітня буде запроваджений посилений контроль.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 14 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Зокрема, йдеться про обов'язкову термометрію для пасажирів транспорту, що прямуватиме до міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в'їздах до Києва", – підкреслив Кличко.

У Києві знову посилять карантинні заходи. Ілюстрація

У Києві знову посилять карантинні заходи. Ілюстрація

"Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить більш як трьох пасажирів (включно з водієм)", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві та області станом на ранок 14 квітня підтвердили 775 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 551, а на території області – до 224.

  • У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили COVID-19, 26 жінок віком від 26 до 74 років, 24 чоловіки віком від 21 до 82 років, а також шестеро дітей (троє дівчаток та стільки ж хлопчиків) віком до 7 років.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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