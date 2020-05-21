У Києві знову "підскочила" кількість випадків COVID-19: Кличко озвучив статистику

У Києві за минулу добу підтвердили ще 65 випадків COVID-19. Загалом у місті станом на 21 травня коронавірусом заразилося вже 2475 осіб.

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Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 65 людей. Серед них – семеро медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли троє людей. Усього за весь період – 57 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

У Києві знову "підскочила" кількість випадків COVID-19. Ілюстрація

Так, за словами Кличка, серез осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 43 жінки віком від 18 до 89 років, 19 чоловікiв від 19 до 82 років, дві дiвчинки п'яти та семи років, а також 16-річний хлопець.

"До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів... Одужали за добу дев'ять людей. Усього коронавірус подолали 315 мешканців столиці", – підкреслив мер Києва.

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