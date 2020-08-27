У Києві знову додалося понад 200 нових випадків COVID-19

У Києві знову почала стрімко збільшуватися кількість заражених коронавірусом. Лише за минулу добу у столиці зафіксували 220 нових випадків COVID-19.

Про це 27 серпня написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він зазначив, що загроза – не примарна, а запобігти їй можна тільки дотримуючись правил безпеки.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили в 220 людей. Четверо хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві Telegram / Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 109 жінок віком від 18 до 84 років, 101 чоловік віком від 18 до 87 рокiв, п'ятеро дівчаток від одного до 14 років, п'ятеро хлопчиків від шести років до 15. Зокрема, йдеться і про 10 медиків.

"Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 3975 мешканців Києва", – зазначив мер.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35, у Деснянському – 30, у Подільському – 27.

Пост Кличка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 27 серпня було підтверджено вже 5305 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 94 осіб, шестеро померли, видужали за цей час лише 66 хворих.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!