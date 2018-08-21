У Києві зникла дівчина-підліток: опубліковані фото і особливі прикмети

У Києві зникла неповнолітня Ельвіра Калинюк, 2002 року народження. У розшук дівчину оголосили правоохоронці Дніпровського району.
Особливі прикмети Ельвіри опублікували на Facebook-сторінці для пошуку дітей ГУ Національної поліції у Києві. Так, зріст зниклої становить 175-180 см, у неї темне волосся середньої довжини і худорлява статура.
Зникла Ельвіра Калинюк
У день зникнення Ельвіра Калинюк була одягнена в сині джинси, білу футболку з написом Adidas і світлі кросівки. Всіх, хто має інформацію про її місцеперебування, просять звернутися за номером 102.
Нагадаємо, що у столиці з 17 серпня шукають двох неповнолітніх дівчат, які одночасно зникли після акції громадської організації "Життя в любові".
Як писав OBOZREVATEL, вони разом пішли з заходу без мобільних телефонів. Відтоді дівчата не виходили на зв'язок, а у рідних немає жодної інформації про їхнє місцеперебування.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".