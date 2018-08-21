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У Києві зникла дівчина-підліток: опубліковані фото і особливі прикмети

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У Києві зникла неповнолітня Ельвіра Калинюк, 2002 року народження. У розшук дівчину оголосили правоохоронці Дніпровського району.

Особливі прикмети Ельвіри опублікували на Facebook-сторінці для пошуку дітей ГУ Національної поліції у Києві. Так, зріст зниклої становить 175-180 см, у неї темне волосся середньої довжини і худорлява статура.

Зникла Ельвіра Калинюк

У день зникнення Ельвіра Калинюк була одягнена в сині джинси, білу футболку з написом Adidas і світлі кросівки. Всіх, хто має інформацію про її місцеперебування, просять звернутися за номером 102.

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Нагадаємо, що у столиці з 17 серпня шукають двох неповнолітніх дівчат, які одночасно зникли після акції громадської організації "Життя в любові".

Як писав OBOZREVATEL, вони разом пішли з заходу без мобільних телефонів. Відтоді дівчата не виходили на зв'язок, а у рідних немає жодної інформації про їхнє місцеперебування.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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