У Києві змінюють умови проїзду в транспорті для пільговиків: Кличко озвучив порядок

Київ з 1 липня вимушено змінить умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Таке "нововведення" найбільше торкнеться гостей столиці.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на Youtube-каналі. За його словами, пасажири, які мають пільги і зареєстровані у Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету – за карткою киянина. Її можна оформити у відділенні державного Ощадбанку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах – за умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування витрат здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини", – пояснив Кличко.

У Києві змінюють умови проїзду в транспорті для пільговиків. Ілюстрація

Так, з 1 липня пасажири, які користуються пільгами, але не зареєстровані у столиці, для проїзду у громадському транспорті столиці повинні:

придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним в громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка) або чек за сплату проїзду, або ж банківську виписку – при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

"Такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з Державного бюджету не компенсують", – сказав очільник міста.

За його словами, Київ вже звертався до уряду з проханням врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за користування транспортом пільговими категоріями, визначеними державою.

"Крім того, ми зверталися до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги", – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом лише за наявності електронного квитка. Українців обурила така новина.