У Києві змінили схему руху на мосту Патона. Ексклюзивні фото і відео

У Києві на аварійному мосту ім. Патона з 13 квітня ввели тимчасову схему організації дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба КК "Київавтодор" у Facebook, а журналіст OBOZREVATEL перевірив, як усе почало працювати. У коропорації раніше відзначали, що споруду очікує масштабна реконструкція (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

Як з'ясував журналіст видання, крайні праві смуги в обох напрямках руху були закриті через надмірне навантаження на аварійний міст. Також споруда втратила реверсну смугу. На дорозі була нанесена нова тимчасова жовта розмітка.

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Представник Інституту електрозварювання, доктор технічних наук Валерій Позняков ще вкінці 2019 року заявив, що унікальний міст Патона в Києві перебував у критичному стані й потребував реконструкції.

Вже в лютому 2020 року з'ясувалося, що влада Києва була готова до проведення робіт з реконструкції аварійного мосту Патона, але ще чекала відповіді від Міністерства культури, молоді та спорту України.

У Києві з 10 лютого на аварійному мосту Патона повинні були обмежити рух кількома смугами. Фахівці мали розпочати обстеження споруди для подальшої її реконструкції.

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