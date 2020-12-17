У Києві зменшилася кількість хворих на COVID-19 за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 10:00, 17.12.2020 Оновлено: 10:12, 17.12.2020

За минулу добу, 16 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1512 осіб – на 346 менше, ніж за день до цього.

У Київській області зафіксували 626 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 96 672 особи, в області – 50 666 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1662 людини (+31 за добу), вилікувалися 30 773 пацієнти (+876). Продовжують боротися з вірусом 64 237 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні кількість хворих на коронавірус за добу підскочила до 12 тисяч. З початку пандемії вже заразилася 931 751 особа.

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