У Києві зірвали карантин в пунктах проведення ЗНО

У Києві сім пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання виявилися не готовими для прийому учасників.

Решта 95 пунктів відповідають вимогам, повідомляє пресслужба Державної служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

"За результатами моніторингу в семи пунктах були виявлені порушення вимог постанови головного державного санітарного лікаря України "Про затвердження тимчасових рекомендацій по організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання та єдиного вступного іспиту в період карантину у зв'язку з поширенням COVID-19", – зазначено в інформації.

Серед порушень названі: відсутність медпрацівників, співробітники не були в повній мірі забезпечені засобами індивідуального захисту (маски, рукавички), були відсутні антисептики та безконтактні термометри.

Відзначається, що в Києві напередодні початку кожної сесії зовнішнього оцінювання та вступних іспитів будуть працювати 10 робочих груп для проведення моніторингу дотримання протиепідемічних заходів у пунктах тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів скасував проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.