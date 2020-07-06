У Києві зіпсується погода: синоптики дали прогноз на тиждень

У Києві з понеділка, 6 липня, і до п'ятниці, 10 липня, очікується мінлива погода: часом буде сухо та сонячно, а часом йтимуть дощі із грозами. Посеред тижня у столиці також похолодає.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер здебільшого буде доволі слабким 3-8 м/с або 5-10 м/с.

Так, у понеділок вдень, 6 липня, у Києві буде сухо та сонячно, а також спекотно. У місті очікується +30...+32 градуси тепла.

Хоч вночі у вівторок, 7 липня, буде теж сухо, проте вдень підуть дощі з грозами. У першій половині доби передбачається +19...+21, а в другій – близько +28...+30.

У середу, 8 липня, дощі із грозами йтимуть увесь час. Вночі очікується +16...+18 градусів, вдень – лише +21...+23.

У четвер, 9 липня, у столиці знову буде сухо та сонячно, проте не спекотно. Вночі передбачається +13...+15 градусів, вдень – близько +23...+25. У п'ятницю, 10 липня, погода буде аналогічною.

Погода у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.