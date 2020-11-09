У Києві жінки побилися в трамваї через відсутність маски. Відео 18+

У неділю, 8 листопада, в Києві дві жінки влаштували бійку через відсутність у однієї з них захисної маски від COVID-19. Інцидент трапився в трамваї.

Відповідне відео опублікували очевидці на сторінці "KIEVMAP" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На записі видно, як одна пасажирка накинулася на іншу, б'є і тягає її за волосся. У конфлікт втрутилися кілька чоловіків, які ледве розняли жінок. При цьому незрозуміло, хто спочатку спровокував бійку, оскільки маска на обличчі відсутня у обох.

Думки користувачів в коментарях під відео розділилися. Більшість негативно поставилися до бійки жінок в громадському транспорті. Однак знайшлися і ті, що підтримали конфлікт.

"І я теж готовий випхати пасажира без маски з транспорту. Цим я збережу здоров'я багатьох людей", – написав Валерій Вікторович.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Скріншот KIEVMAP

Скріншот KIEVMAP

Скріншот KIEVMAP

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Львові від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділенням обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.