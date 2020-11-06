У Києві збільшили кількість ліжкомісць через стрімке зростання хворих на коронавірус

Київ продовжує збільшувати кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус. Уже підготували майже 4000 ліжок у 24 комунальних медустановах.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, зазначивши, що цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях.

"І їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус – у лікарнях №3, 5, 7 і 12", – зазначив Кличко.

Також збільшили кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус у пологовому будинку №3 та в Центрі нефрології та діалізу.

За словами Кличка, на сьогодні заповненість ліжок у столиці становить майже 62%.

"Кількість киян, які потребують госпіталізації, на жаль, не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 2011 хворих на коронавірус, із них 39 дітей. У важкому стані перебувають 547 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 797 осіб. Під апаратами ШВЛ – 38 хворих" , – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірус у Києві вперше заразилися понад тисячу осіб за добу.