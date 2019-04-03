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/Життя столиці

У Києві завершиться опалювальний сезон: названо точну дату

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві опалювальний сезон завершиться з 6 квітня. Це стосується всіх об'єктів житлової та нежитлової інфраструктури, крім лікарень.

У медичних установах буде індивідуальний графік відключень, затверджений головним лікарем. Про це під час брифінгу в Києві 3 квітня заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазвичай припинення опалювального сезону відбувається після того, як середньодобова температура протягом кількох днів тримається не нижче +8 градусів. Найчастіше цей період припадає на середину квітня, проте в 2019 році тепло в будинки киян припинять постачати раніше.

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"У нас є прогноз про настання стабільного періоду тепла, в зв'язку з чим опалювальний сезон закінчиться 6 квітня", – пояснив Пантелеєв.

Він також повідомив, що на відключення теплопостачання на всіх об'єктах піде кілька днів і триватиме цей процес до 8 квітня.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Як писав OBOZREVATEL, з 1 квітня в деяких містах України вже припинили опалювальний сезон. Це торкнулося міст на півдні і сході країни.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Проклятый Путен, до чего страну довел. А если через пару дней среднесуточная температура опустится то отопление снова дадут?
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Dell Alex
Dell Alex
Вот кого, кроме горстки все еще цепляющихся за центральное отопление глупых киевлян и входящих в их число "обозовцев", может интересовать когда же окончится "отопительный сезон" в Киеве? ))))))))) Все остальные адекватные жители Украины уже давно отключили отопление. А! Понял. Еще это может интересовать россиян, которые в очередной раз не дождались, чтобы украинцы замерзли ))) "Обоз" информирует своих хозяев? ))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Dell Alex, я так понимаю, что "адекватные украинцы" все поголовно живут в сельской местности? Или я что-то пропустил, и в городах Украины в каждой высотке уже установлен индивидуальный источник тепла? А, потом, если свидомые граждане уже давно, как Вы утверждаете, отключили отопление, то чем они поддерживали в своих жилищах пригодную для нормальной жизнедеятельности человеческих организмов температуру во время недавних холодов? Электрообогревателями? Буржуйками? Самогоном под сальцо? Пламенной ненавистью к москалям? :) Вам никогда не говорили, что экономить нужно на излишках, а не на необходимом? И что отключает Кличко котельные раньше срока не для того, чтоб было "как в Европе", а потому, что нечем топить? Слава Богу, зима в этом году была относительно мягкой, но что вы станете делать, если в будущем придут настоящие затяжные морозы? Эхехе… :(
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