У Києві завершиться опалювальний сезон: названо точну дату

У Києві опалювальний сезон завершиться з 6 квітня. Це стосується всіх об'єктів житлової та нежитлової інфраструктури, крім лікарень.

У медичних установах буде індивідуальний графік відключень, затверджений головним лікарем. Про це під час брифінгу в Києві 3 квітня заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазвичай припинення опалювального сезону відбувається після того, як середньодобова температура протягом кількох днів тримається не нижче +8 градусів. Найчастіше цей період припадає на середину квітня, проте в 2019 році тепло в будинки киян припинять постачати раніше.

"У нас є прогноз про настання стабільного періоду тепла, в зв'язку з чим опалювальний сезон закінчиться 6 квітня", – пояснив Пантелеєв.

Він також повідомив, що на відключення теплопостачання на всіх об'єктах піде кілька днів і триватиме цей процес до 8 квітня.

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Як писав OBOZREVATEL, з 1 квітня в деяких містах України вже припинили опалювальний сезон. Це торкнулося міст на півдні і сході країни.

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