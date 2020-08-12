У Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перейшла межу у 50%: що змінилось

Завантаженість лікарняних ліжок з зараженими коронавірусом у Києві перейшла межу у 50%, тому столиця потрапила до списку регіонів із значним поширенням COVID-19.

Відповідні дані 12 серпня опублікувала пресслужба МОЗ України на своєму сайті. Так, у столиці завантаженість ліжок сягнула 50,17%, але всі інші показники залишилися у межах норми.

У МОЗ відзначають, що перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації визначеним критеріям. Водночас, згідно з постановою Кабміну, на території регіонів із значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів.

Так, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому наявна одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусу становить більш як 10%.

Епідситуація у регіонах України МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві кількість заражених коронавірусом зросла на 182 особи за минулу добу. Станом на 12 серпня у столиці вже 9869 випадків COVID-19.