У Києві запустять нові маршрути транспорту лініями метро: подробиці

У Києві організують додаткові маршрути громадського транспорту, які повністю дублюватимуть гілки метро після його зачинення через поширення коронавірусу в Україні та світі загалом.
Про це заявив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко під час брифінгу 18 березня. Річ у тім, що наявні маршрути лише частково дублювали або перетинали лінії метрополітену (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Зараз ми ще розробляємо додаткові маршрути, які курсуватимуть саме гілками метро з мінімальною кількістю зупинок", – пояснив він.
У Києві запустять нові маршрути транспорту лініями метро. Ілюстрація
Левченко висловив сподівання, що вже 19 березня таке рішення буде ухвалене спільно з адміністрацією столиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Пізніше в Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
Того ж дня у Києві були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
В Україні 17 березня кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 14 осіб, двоє з них – померли.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
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