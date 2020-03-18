У Києві запустять нові маршрути транспорту лініями метро: подробиці

У Києві організують додаткові маршрути громадського транспорту, які повністю дублюватимуть гілки метро після його зачинення через поширення коронавірусу в Україні та світі загалом.

Про це заявив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко під час брифінгу 18 березня. Річ у тім, що наявні маршрути лише частково дублювали або перетинали лінії метрополітену (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз ми ще розробляємо додаткові маршрути, які курсуватимуть саме гілками метро з мінімальною кількістю зупинок", – пояснив він.

У Києві запустять нові маршрути транспорту лініями метро. Ілюстрація

Левченко висловив сподівання, що вже 19 березня таке рішення буде ухвалене спільно з адміністрацією столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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