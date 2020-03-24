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24 березня • оновлено в 09:28
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У Києві запустили спецтранспорт: трапився колапс. Ексклюзивні фото і відео

6.4т
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У Києві виникли нові проблеми через обмеження на проїзд у громадському транспорті лише для осіб, що мають спецпперепустки.

Про це розповів кореспондент OBOZREVATEL з місця подій на станції метро "Чернігівська" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Люди від самого ранку почали шикуватися в черги. Більшість – у масках. Право на проїзд на вході в тролейбуси перевіряли працівники поліції.

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

Однак навіть після цього, за словами однієї з пасажирок, в салоні кондукторка почала вимагати плату за проїзд, хоча тимчасове посвідчення передбачає, що його вже оплатила компанія і вдруге гроші брати не повинні.

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

На інших маршрутах у Дарницькому районі все спокійно. На кожній зупинці помітили групи по 3-5 осіб, ніякої тисняви не спостерігалося. Трамваї ж, які не мали вільних місць, спокійно проїздили повз.

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

У Києві запустили спецтранспорт

Раніше OBOZREVATEL писав, як отримати перепустку у громадський транспорт Києва під час карантину

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
карантин
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