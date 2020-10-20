У Києві запустили новий транспортний маршрут: названо схему руху

У вівторок, 20 жовтня, в Києві почав курсувати експериментальний автобусний маршрут № 102-А: від проспекту Свободи до станції метро "Академмістечко".

Про це повідомила пресслужба КМДА з посиланням на директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентина Осипова, який зазначив, що "зараз відсутнє пряме транспортне сполучення житлового масиву Виноградар і станції метро "Академмістечко".

"Тому був випущений цей експериментальний маршрут. Він курсуватиме від проспекту Свободи до станції метро "Академмістечко" з інтервалами в годину пік – 12 хвилин, і в міжпік – 15 хвилин. Якщо маршрут буде користуватися попитом серед пасажирів, його залишимо працювати в постійному режимі", – розповів Осипов.

Автобус № 102-А буде рухатися за схемою: проспект Свободи (від вулиці Світлицького) – проспект Василя Порика – проспект Правди – вулиця Газопровідна – вулиця Стеценка – вулиця Берковецька – проспект Академіка Палладіна – станція метро "Академмістечко".

Транспортний експеримент триватиме до 20 листопада.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами – на перетині вулиці Богатирській і Оболонського проспекту та на перетині вулиці Богатирській і проспекту Степана Бандери.