Метро в Києві відновило роботу в понеділок, 25 травня, після більше двох місяців перебування на карантині через коронавірус (COVID-19).

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, станом на ранок (близько 8 ранку) на станціях метро не спостерігався великий потік пасажирів, черг біля кас не було. Вагони були практичні порожні.

У Києві відновили роботу метро

На вході в метрополітен поліцейські перевірялм наявність масок. Співробітники підземки в захисних масках і витримують дистанцію.

Нові правила роботи метро

Робота метрополітену буде в звичайному режимі, але є і нововведення. Пасажирів будуть пропускати тільки в масках. При цьому вимірювати температуру на вході не будуть, щоб не створювати натовпу.

У Києві відновили роботу метро

На вході і станціях чергуватимуть поліцейські. Термометрію проводитимуть тільки у людей з явними ознаками респіраторних захворювань.

На самих станціях розмістили плакати із закликом дотримуватися дистанції. На підлозі тепер є спеціальні наклейки. Якщо в вестибюлі станцій будуть збиратися натовпи людей, то пасажиропотік регулюватимуть, закриваючи одну або кілька дверей.

У Києві відновили роботу метро

Вагони метро перед виходом на маршрут будуть дезінфікувати. Кожні три години також проводитимуть дезінфекцію на станціях.

У касі тепер неможливо буде купити жетон, що має зменшити черги. Проїзд можна буде оплатити електронним квитком, зеленою картою метро, одноразовим QR-кодом або ж безконтактно смартфоном.

У Києві відновили роботу метро

У Києві відновили роботу метро

У Києві відновили роботу метро

У Києві відновили роботу метро

Більш докладно про нові вимоги до пасажирів метро OBOZREVATEL писав в даній публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня в Києві та Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро.