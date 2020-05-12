У Києві запустили додаткові маршрути транспорту. Карта

У Києві з 12 травня у межах ослаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу COVID-19, збільшили кількість окремих рейсів громадського транспорту.

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Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, написала пресслужба КМДА на своєму сайті. За його словами, проїзд дозволено лише за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту (щоб подивитися схеми, доскрольте до кінця сторінки).

"Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів у Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате", – пояснив Густєлєв.

У Києві запустили додаткові маршрути транспорту. Ілюстрація

"У режимi спецрейсів курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станція метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернігівська" i тролейбусний маршрут № 37-А "Станція метро "Лісова" – вул. Миколи Закревського. Полiклініка", – додав чиновник.

У КМДА нагадали, що увесь столичний громадський транспорт проходить обов'язкову дезінфекцію як перед виїздом на лінію, так i упродовж дня.

Схема руху транспорту КМДА

Схема руху транспорту КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19.