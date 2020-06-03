Київська влада запропонувала цьогоріч скасувати ЗНО для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів, у зв'язку із пандемією коронавірусу.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 3 червня, який транслювали на його сторінці у Facebook. Він відзначив, що у школах міста та країни навчальний рік завершився дистанційно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Очільник Києва додав, що водночас попереду випускників чекає зовнішнє незалежне оцінювання, вони та їхні батьки хвилюються про те, як воно триватиме в умовах пандемії.

"Департамент освіти міста на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій запропонував відмінити цьогоріч Державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів. Для учнів 4 та 9 класів міністерство її скасувало раніше. Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти", – підкреслив Кличко.

У Києві запропонували частково скасувати ЗНО. Ілюстрація

За його словами, ті ж, хто вступатимуть, пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до затвердженого графіку.

"Цьогоріч ЗНО в столиці планує складати 31 тисяча киян. І тільки 17 тисяч з них – цьогорічні випускники шкіл. Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати всі необхідні дезінфікуючі заходи та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО", – підсумував мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яке було перенесено через пандемію коронавірусу. Вона розпочнеться 25 червня тестуванням із математики, а завершиться 17 липня тестуванням із хімії.

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