У Києві запрацюють безплатні мобільні пункти прийому неробочої техніки

Дбати про довкілля тепер ще простіше! З 5 грудня розпочинається масштабна акція, протягом якої кияни матимуть можливість принести свою застарілу або неробочу техніку та безплатно здати її на утилізацію в мобільні пункти від Центру управління відходами.

Відходи електронного та електричного обладнання небезпечні, адже містять токсичні, отруйні, канцерогенні або реактивні компоненти, такі як свинець, миш’як, ртуть, кадмій, селен, бром. Тому вкрай важливо правильно утилізувати такі відходи, а не відвозити їх на звалища, де вони роками отруюватимуть наше довкілля.

Саме тому Центр управління відходами вже понад два роки безплатно приймає від населення на переробку неробочу техніку та утилізує її. Але тепер для більшої зручності жителів столиці та області компанія організовує мобільні пункти, щоб кожен міг позбутися старих приладів без шкоди для довкілля.

Засновник компанії Олександр Возний переконаний, що кожен бізнес має бути соціально відповідальним. Тому місія ЦУВ – змінити культуру і ставлення людей до відходів, зменшити шкідливий вплив на довкілля та скоротити обсяг небезпечних відходів в Україні.

"Ми регулярно отримуємо позитивні відгуки від киян щодо роботи нашого пункту прийому відпрацьованої техніки, та, на жаль, не всі готові везти свою неробочу техніку через все місто до нас, ще й у робочий день. До того ж не всі люди, які переймаються проблемою утилізації, знають про цей пункт прийому взагалі. Тому для комфорту людей та розв'язання такої проблеми розширяємо нашу ініціативу шляхом запуску мобільних пунктів прийому електричних та електронних відходів, а також відсортованої вторсировини", – сказав Олександр Возний, засновник і директор Центру управління відходами.

У тестовому режимі щосуботи протягом місяця автомобілі ЦУВ стоятимуть на різних популярних локаціях Києва та у визначений час прийматимуть техніку на утилізацію. Цією послугою можна буде скористатися вже з 5-го грудня. Цього дня мобільні пункти будуть на таких локаціях:

м. Лук’янівська, паркінг біля McDonald’s, 09:00-11:00

м. Виставковий Центр, паркінг біля центрального входу до ВДНГ, 09:00-11:00

м. Тараса Шевченка, паркінг біля виходу з метро, 12:00-14:00

м. Позняки, паркінг ТЦ "Піраміда", 12:00-14:00

м. Дарниця, паркінг біля універмагу "Дитячий світ", 15:00-17:00

м. Героїв Дніпра, паркінг біля ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00

Повний перелік відходів, які приймаються Центром управління відходами, шукайте на сайті. Стежити за новинами про послуги компанії та розташування мобільних пунктів прийому техніки можна в соцмережах компанії – Facebook, Instagram.

Спеціалісти ЦУВ розберуть її на компоненти: скло, пластикові деталі, металеві та інші елементи. Відходи відсортують за фракціями й будуть накопичувати для передачі підрядникам на подальшу переробку та виготовлення нових продуктів. Небезпечні відходи підуть на знешкодження.

Центр управління відходами – це компанія, яка з 2014 року займається комплексним управлінням відходами та надає послуги з вивезення, переробки й утилізації вторсировини та небезпечних відходів, а також займається впровадженням програми "Зелений офіс" в офісах і на підприємствах.

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