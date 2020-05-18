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18 травня • оновлено в 13:55
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У Києві запрацює транспорт, спортзали та магазини: усі деталі послаблення карантину

  • Київ із 22 травня розпочне новий етап ослаблення карантину, введеного через поширення COVID-19

  • За умови дотримання правил розпочнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до тисячі кв м, спортзали та фітнес-центри, окрім басейнів

  • Планується відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичайному режимі

  • Також столиця готова з 25 травня відновити роботу метро, але очікує рішення уряду

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Київ, як і інші міста України, з 22 травня розпочне новий етап послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. Тоді за умови дотримання правил зможуть запрацювати промислові ринки, великі магазини, спортзали та фітнес-центри.

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Про це заявив мер столиці України під час брифінгу 18 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За його словами, також зміни будуть і в роботі громадського транспорту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап послаблення обмежень. Зокрема, за дотримання регламентів та умов безпеки розпочнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до однієї тисячі квадратних метрів, спортзали та фітнес-центри, окрім басейнів", – підкреслив Кличко.

У Києві запрацює транспорт, спортзали і магазини. Ілюстрація

У Києві запрацює транспорт, спортзали і магазини. Ілюстрація

"Ми плануємо відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі", – додав очільник Києва.

За його словами, наразі місто поступово збільшує кількість одиниць рухомого складу та маршрутів наземного громадського транспорту.

Послаблення карантину в Києві з 22 травня

Послаблення карантину в Києві з 22 травня

Telagram/Віталій Кличко

"Готовий Київ із 25 травня й відновити роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду", – заявив Кличко.

Також він зауважив, що дата відкриття великих торговельних центрів залежить від динаміки поширення COVID-19. За словами Кличка, якщо ситуація не погіршиться, такі заклади розпочнуть функціонувати під час наступного етапу ослаблення карантину.

"До того ж великі торговельні центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди їдуть на роботу громадським транспортом, зокрема й до великих ТЦ", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 18 травня підтвердили 2321 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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