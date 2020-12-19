У Києві запалили головну ялинку України. Фото та відео

У суботу, 19 грудня, в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.

Відзначимо, що в цьому році через карантин офіційне засвічення головної ялинки країни пройшло без традиційного параду та концерту. Водночас не обійшлося без інциденту – через феєрверки трапилася невелика пожежа (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Додамо, що в 2020 році була встановлена штучна ялинка висотою 31 метр, яку прикрасили 1,5 тисячами іграшок і більше 10 км гірлянд.

Після початку церемонії біля ялинки загорілася декорація з боку Софійського собору. Пожежники швидко зреагували і погасили вогонь, а відвідувачі відбулися легким переляком.

Багато людей прийшли до головної ялинки.

На Софійській площі запалили ялинку.

У День Миколая запалили ялинку.

Новорічна ялинка в Києві

Нагадаємо, що установка головної ялинки країни супроводжувалася скандалом. Замість різдвяної зірки на верхівку встановили казковий капелюх. Пізніше представники протестантських церков України звернулися до мера Києва Віталія Кличка з вимогою замінити на головній ялинці країни капелюх на традиційну різдвяну зірку.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, чому тільки зірка повинна прикрашати ялинку.

Новорічні прикраси

І тільки 17 грудня в столиці на головну ялинку встановили восьмикутну зірку, замість казкового капелюха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці відреагували на демонтаж казкового капелюха з головної ялинки, яку встановили на Софійській площі в Києві.