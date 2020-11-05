У Києві "замінували" станцію метро " Площа Льва Толстого"

У четвер, 5 листопада, в Києві повідомили про замінування станції метро "Площа Льва Толстого".

Анонімний дзвінок надійшов до поліції близько 12:00. Станцію і пересадку закрили на вхід і вихід, повідомили в пресслужбі метрополітену.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – йдеться в повідомлені.

Станцію "Площа Льва Толстого" закрили для перевірки. Київський метрополітен

Пізніше пресслужба метрополітену повідомила, що станцію перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!" – уточнюється в повідомленні.

11

1 поширення

Подобається

Коментувати

Поширити

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському метро на станції "Майдан Незалежності" у вівторок, 3 листопада, помер чоловік. Йому надавали медичну допомогу, але врятувати не вдалося.