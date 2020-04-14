У Києві на поминальні дні через пандемію коронавірусу COVID-19 закриють усі кладовища.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 14 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що "гробки" перенесуть (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наголошую також, що в поминальні дні всі кладовища міста, рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті", – заявив Кличко.

У Києві закриють усі кладовища на поминальні дні. Ілюстрація

"Поминання перенесене на 6 червня. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", – додав очільник столиці України.

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