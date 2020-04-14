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14 квітня • оновлено в 15:29
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У Києві закриють всі кладовища на поминальні дні

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У Києві на поминальні дні через пандемію коронавірусу COVID-19 закриють усі кладовища.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 14 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що "гробки" перенесуть (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наголошую також, що в поминальні дні всі кладовища міста, рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті", – заявив Кличко.

У Києві закриють усі кладовища на поминальні дні. Ілюстрація

У Києві закриють усі кладовища на поминальні дні. Ілюстрація

"Поминання перенесене на 6 червня. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", – додав очільник столиці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Києві та області станом на ранок 14 квітня підтвердили 775 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 551, а на території області – до 224.

  • У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили COVID-19, 26 жінок віком від 26 до 74 років, 24 чоловіки віком від 21 до 82 років, а також шестеро дітей (троє дівчаток та стільки ж хлопчиків) віком до 7 років.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Великдень Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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