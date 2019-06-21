У Києві закриють швидкісний трамвай і два проспекти: як не застрягнути у заторах

У Києві з суботи, 22 червня, стартує масштабне перекриття доріг і обмежень руху громадського транспорту.

У Солом'янському районі на перетині проспектів Леся Курбаса і Космонавта Комарова почнуть ремонтувати шляхопровід, а разом із ним — і шляхи швидкісного трамваю, повідомили на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури у Facebook.

"З 22 червня рух трамваїв 1 і 3 буде обмежено. На час реконструкції організовано такі маршрути: трамвай №2 (від пр. Корольова до ст. "Ромена Роллана"), автобус №3Т (від станції "Кільцева дорога" до ст. "Старовокзальна"), автобус №4 (від Михайлівської Борщагівки до Індустріального шляхопроводу через проспект Відрадний)", — повідомили у прес-службі "Київавтодор".

Лінія швидкісного трамвая Facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Альтернативна схема руху Київавтодор

Альтернативна схема руху Київавтодор

Дата відновлення руху швидкісних трамваїв поки невідома. Крім цього, на проспекті Комарова частково обмежать рух у напрямку до центру міста, що може ще більше посилити затори.

Дістатися до найближчої станції метро можна буде громадським транспортом у бік станції "Берестейська" і "Лук'янівська" (трамваї 14 і 15).

Альтернативна схема руху Київавтодор

Ще одне масштабне перекриття очікується 23 червня. На проспекті Перемоги у районі Шулявського мосту повністю закриють рух із першої години ночі до 12 дня. У цей час будуть завозитися частини нового шляхопроводу.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві біля ст. м. "Академмістечко" через ремонтні роботи перекрили трасу. Сотні людей змушені діставатися пішки до метро, оскільки наземний транспорт паралізований заторами.

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