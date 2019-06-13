У Києві закриють лінію трамваїв і частину проспекту: названо дату

У Києві на проспекті Космонавта Комарова через капітальний ремонт шляхопроводу частково обмежать рух авто і швидкісних трамваїв під №1.

Початок ремонту заплановано на 22 червня, повідомили на сторінці "Київавтодор" у Facebook. Міст був визнаний аварійним, через що всі роботи будуть проводитися в оперативному режимі.

"Ремонтні роботи на трамвайному полотні – це першочергове завдання, щоб скоріше відновити рух транспорту", – уточнили в корпорації.

Повідомляється також, що спочатку будуть ремонтувати ділянку в напрямку до центру, а в 2020 році – в сторону виїзду з Києва.

Проспект Комарова Google-карти

Востаннє ця ділянка дороги ремонтувалася в 1960-х роках, через що там нерідко відбувалися ДТП.

"У зв'язку з ремонтними роботами, з 00:00 22 червня на шляхопроводі на перетині проспектів Космонавта Комарова і Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошино рух у бік центру буде обмежено", – попередили в "Київавтодорі".

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 7 травня сталася ДТП за участю одразу п'яти автомобілів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зіткнення відбулося на проспекті Космонавта Комарова, неподалік від мосту на бульварі Вацлава Гавела.

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