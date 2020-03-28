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28 березня • оновлено в 21:54
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У Києві закрили стоматології через коронавірус

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У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків, через пандемію коронавірусу COVID-2019.

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Про це йдеться в розпорядженні №4 керівника робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, повідомили в Facebook Київської міської державної адміністрації.

У Києві стоматології закрили на карантин

У Києві стоматології закрили на карантин

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"Діяльність суб'єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків", – наголосив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

За його словами, таке рішення було ухвалено з метою турботи про пацієнтів і лікарів, оскільки надання стоматологічних послуг хворим на коронавірус дуже небезпечне. При цьому людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу в легкій формі. Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде ухвалювати безпосередньо лікар-стоматолог.

Станом на ранок 28 березня, 74 людини в Києві мають підтверджений діагноз захворювання COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу в Києві також заборонили в'їзд і виїзд (крім приватного транспорту) до 24 квітня.

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Автор
Марина Погорілко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
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