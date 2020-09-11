У Києві терміново зачинили центральні станції метро

У Києві у п'ятницю, 11 вересня, через дзвінок про "замінування" було зачинено дві станції метро – "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" у соцмережах. Уточнюється, що дзвінок був анонімним, інформація перевіряється.

Близько 18:30 у компанії заявили, що перевірка станції "Хрещатик" була завершена, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку на "Майдан Незалежності" відчинено.

Зазначимо, через інцидент було зачинено пересадку зі станції "Хрещатик" на "Майдан Незалежності", а також із "Площі Льва Толстого" – на "Палац спорту".

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Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві можливе припинення роботи метро й наземного громадського транспорту, якщо кількість хворих на коронавірус значно перевищить кількість місць для них у лікарнях.