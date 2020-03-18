У Києві закрили метро: чим дістатися на роботу. Список маршрутів

Незважаючи на призупинення роботи Київського метрополітену із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня, "Київпастранс" продовжуватиме перевезення пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба компанії на сторінці у Facebook. Там, зокрема, опублікували інформацію про маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро.
Водночас підкреслюється, що уряд дозволив переміщення в Києві в наземному транспорті у кількості не більш як 10 осіб одночасно в:
маршрутках;
тролейбусах;
автобусах;
трамваях (в одному вагоні не більш ніж 10 пасажирів).
"Київпастранс" продовжуватиме перевезення пасажирів
Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона)
Станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова":
Автобусні маршрути: №2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;
Тролейбусні маршрути №5,7, 43,50;
Трамвайні маршрути №1, 3, 14, 15, 18;
Маршрутне таксі №228.
Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена)
Станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець":
Автобусні маршрути: №51, 63, 45, 91;
Тролейбусні маршрути: №5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;
Трамвайні маршрути: №14, 15, 18;
Маршрутне таксі: №220, 516, 155, 166, 500.
Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя)
Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки":
Автобусні маршрути: №19, 51, 62, 73, 72, 119;
Тролейбусні маршрути: №11,12, 42Д, 43, 45;
Трамвайні маршрути: №11, 12, 16, 17, 19;
Маршрутне таксі: №155, 166, 500.
"Не забувайте, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках", – нагадали у "Київпастрансі".
Як повідомляв OBOZREVATEL, на шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену та обмеження на пересування в іншому виді громадського транспорту, кияни продовжують ігнорувати заборону. Так, із самого ранку 18 березня на зупинках зібралися натовпи людей, намагаючись дістатися до роботи чи у справах.
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