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18 березня • оновлено в 09:41
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У Києві закрили метро: чим дістатися на роботу. Список маршрутів

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Незважаючи на призупинення роботи Київського метрополітену із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня, "Київпастранс" продовжуватиме перевезення пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба компанії на сторінці у Facebook. Там, зокрема, опублікували інформацію про маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро.

Водночас підкреслюється, що уряд дозволив переміщення в Києві в наземному транспорті у кількості не більш як 10 осіб одночасно в:

  • маршрутках;

  • тролейбусах;

  • автобусах;

  • трамваях (в одному вагоні не більш ніж 10 пасажирів).

"Київпастранс" продовжуватиме перевезення пасажирів

"Київпастранс" продовжуватиме перевезення пасажирів

Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона)

Станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова":

  • Автобусні маршрути: №2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

  • Тролейбусні маршрути №5,7, 43,50;

  • Трамвайні маршрути №1, 3, 14, 15, 18;

  • Маршрутне таксі №228.

Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена)

Станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець":

  • Автобусні маршрути: №51, 63, 45, 91;

  • Тролейбусні маршрути: №5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

  • Трамвайні маршрути: №14, 15, 18;

  • Маршрутне таксі: №220, 516, 155, 166, 500.

Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя)

Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки":

  • Автобусні маршрути: №19, 51, 62, 73, 72, 119;

  • Тролейбусні маршрути: №11,12, 42Д, 43, 45;

  • Трамвайні маршрути: №11, 12, 16, 17, 19;

  • Маршрутне таксі: №155, 166, 500.

"Не забувайте, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках", – нагадали у "Київпастрансі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену та обмеження на пересування в іншому виді громадського транспорту, кияни продовжують ігнорувати заборону. Так, із самого ранку 18 березня на зупинках зібралися натовпи людей, намагаючись дістатися до роботи чи у справах.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Київпастранс транспорт метро
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Livesey David
Livesey David
Дополнительных волов на маршруты выпустили, я надеюсь?
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