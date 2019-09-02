У Києві закрили аеропорт "Жуляни": що трапилося

У столиці України аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського ("Жуляни") закрили на прийом та випуск повітряних суден із 9:00 понеділка, 2 вересня, до 9:00 четверга, 12 вересня.

Як повідомила пресслужба аеропорту на своєму сайті, причиною став ремонт злітно-посадкової смуги (NOTAM A1437/19), а також частковий ремонт рульових доріжок №1 та №2. Вартість робіт оцінили в 33 млн грн.

На час закриття всі авіакомпанії, які базувалися в "Жулянах", перенесли на відправлення та прийом рейсів в аеропорт "Бориспіль".

У Києві закрили аеропорт "Жуляни"

Також для координації дій щодо підготовки смуги до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками і виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створили оперативний штаб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейси 10 авіакомпаній, які вилітали з Міжнародного аеропорту Київ ім. Ігоря Сікорського ("Жуляни"), обслуговуватимуться у "Борисполі".

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