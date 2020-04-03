У Києві заклади харчування пішли на хитрість і не закрились під час карантину. Відео

У Дніпровському районі Києва кілька підприємців проігнорували вимоги закрити заклади харчування під час карантину через коронавірус COVID-19, влаштувавши доставку на кілька метрів від приміщення.
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Така ситуація спостерігалася поруч зі сквером, біля озера Тельбін. Як дізнався журналіст OBOZREVATEL, ці підприємці орендують приміщення в одного власника будівлі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Всі підприємці у жахливому становищі, і це факт... Доставка... Намагаємось викручуватися і використовувати недосконалість нашого законодавства. Все, що далі п'яти метрів від закладу, – це доставка", – виправдався власник закладу k2 espresso Руслан.
У Києві заклади харчування пішли на хитрість і не закрились під час карантину
За його словами, оптимальний для закладів харчування варіант під час карантину – це дозвіл присутності однієї людини на 20 кв. м.
"Уявіть собі, який буде резонанс, якщо у мене в закладі хтось захворіє коронавірусом. Я втрачу все", – сказав у своє виправдання він і додав, що заклад має необхідні захисні засоби.
За українським законодавством, заклади харчування можуть здійснювати доставку лише за наявності КВЕДу, засобів захисту у кур’єрів, публічно розміщених умов доставки. При цьому, згідно з постановою Кабміну №211, допускати клієнтів на територію кафе чи ресторанів, їх площадок та обслуговувати безпосередньо на місці заборонено.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ із 17 березня ввів ще жорсткіший карантин через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом. Було обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України (рекомендація), призупинено роботу закладів громадського харчування та торговельних центрів.
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