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25 грудня • оновлено в 12:12
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У Києві загорілися мінісауни з людьми: пожежники намагаються врятувати їх з вогняного полону. Фото

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Вранці 25 грудня в Києві трапилася пожежа в мінісаунах в районі Південного мосту. За попередньою інформацією, в них залишилися заблокованими люди.

Як повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, до ліквідації загоряння вже залучені пожежні. Рятувальники намагаються відкрити одну з альтанок "а-ля сауна", де можуть бути люди.

Крім того, з'явилася інформація про те, що будиночки, де трапилася пожежа, встановлені незаконно.

Пожежа в саунах на Південному мосту

Пожежа в саунах на Південному мосту

"Київ оперативний"

Пожежа в саунах на Південному мосту

Пожежа в саунах на Південному мосту

"Київ оперативний"

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Пожежа в саунах на Південному мосту

Пожежа в саунах на Південному мосту

"Київ оперативний"

Пожежа в саунах на Південному мосту

Пожежа в саунах на Південному мосту

"Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня на Мінському масиві Києва, на вулиці Бережанській загорілася новобудова. Трапилося загоряння пінопласту на даху одноповерхової прибудови до новобудови на орієнтовній площі 100 кв. м.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Пожежа в Києві
Місце
Україна Київ
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