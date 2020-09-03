У Києві загорілася висотка: пожежні зняли людину з кондиціонера на 24 поверсі. Фото та відео

Юрій Сергієнко Життя столиці 17:43, 3.09.2020 Оновлено: 18:25, 3.09.2020

У Шевченківському районі Києва в п'ятницю, 3 вересня, сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку.

Пожежникам вдалося врятувати власника квартири, повідомляється в Telegram-каналі ДСНС. На опублікованих в соцмережах кадрах видно, що людина вибралася з палаючої квартири на кондиціонер (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Займання сталося на 24 поверсі на вулиці Сікорського 4. Гасіння пожежі триває.

Пожежа сталася на вулиці Сікорського.
Google Maps

"3 вересня в ДСНС надійшла інформація, що в Шевченківському районі по вул. Сікорського, 4 в 25-поверховому житловому будинку виникла пожежа в квартирі на 24 поверсі. Врятовано власника", – йдеться в повідомленні.

Пожежники врятували власника квартири.
Telegram ДСНС

До ліквідації пожежі залучено 43 людей особового складу та 11 одиниць техніки.

Telegram ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня в недобудованому елітному житловому комплексі Taryan Towers, який розташований на Печерську в Києві, 2 вересня сталася пожежа.

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