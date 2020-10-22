У Києві загорілася маршрутка. Відео з місця НП

У четвер, 22 жовтня, у Києві в районі ринку "Дарниця" загорівся маршрутний автобус.

Як повідомляє Телеграм-канал "ДТП. Київ", у пригоді люди не постраждали. Відзначається, що водієві маршрутки вдалося ліквідувати загоряння своїми силами. Причини пожежі невідомі.

Відзначимо, що раніше в столиці на вулиці Сім'ї Кульженків загорілася маршрутка прямо під час руху і з пасажирами всередині.

Також у Києві на Солом'янській площі теж під час руху спалахнула масштабна пожежа в маршрутному автобусі, у якому були пасажири. Також неподалік станції метро "Лісова" спалахнула маршрутка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Свободи, 20 маршрутка №465 збила трьох людей, унаслідок чого одна людина загинула.